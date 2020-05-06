القايد: الهجوم على الوطية كان مجرد مرحلة أولى والخطط العسكرية لا زالت تسير كما هو موضوع

ليبيا – قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في المنطقة الوسطى التابعة للرئاسي ناصر القايد إن الخطط العسكرية لا زالت تسير كما هو موضوع لها حيث بدأت المرحلة الأولى التي كان يتحكم بها طيران الوفاق لقصف الوطية وعزلها عن كل محاور القتال حسب زعمه.

القايد لفت خلال مداخلة عبر برنامج “الحصاد” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أن المرحلة الثانية تمثلت بالهجوم والدخول للقاعدة حيث انطلقت فوات كبيرة لمهاجمتها والدخول لها وتحقيق عدة إنتصارات بها، دون أن يشر إلى عدم تمكن قواتهم ولو بضعة أمتار داخل القاعدة بعد صد تقدمهم من قبل وحدات القوات المسلحة على أطراف القاعدة.

وأشار إلى أن خلال هجومهم كان هناك بعض العراقيل التي عادة ما تسبب الخسائر، متمنياً من الجميع الإلتزام بالخطط العسكرية أما باقي المحاور كالطويشة شهدت تقدمات جيدة وأغلب المحاور تشهد هدوء حذر ويتم التعامل بالمدفعية من حين لآخر .

وأضاف :” نعلم أن قاعدة الوطية لها بعض الميزات بالنسبة لقوات حفتر لأنها أصبحت ملاذ لكل من هرب من صبراته و صرمان وقاعدة كبيرة تحوي على دشم و مخازن لهذا كانت هناك تخزين كبير لكثير من الأسلحة فيها وبعد خسارة غريان أصبحت كقاعدة إنطلاق و إمداد لكل محاور طرابلس، تحييد القاعدة عن عملها إنتصار كبير لقواتنا وإضعاف لقوات حفتر لو تم السيطرة عليها بشكل كامل تصبح المنطقة الغربية محررة ويبقى ترهونة وغرب جنوب طرابلس، قاعدة الوطية ستقع قريباً “.

كما بين أن قاعدة عقبة بن نافع لها وضعها الخاص فهي عبارة عن قاعدة كبيرة جداً ومدينة لها عدة منافذ على عدد من مدن وفي حال تم السيطرة بالكامل على هذه المناطق لن يتبقى لـ”حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) شيء حسب قوله.

وإعتقد أن من وصفهم بـ”قوات حفتر” (القوات المسلحة الليبية) المرابطة جنوب طرابلس سيصبح من الصعب وصول الإمدادات لها وستنهار وستنتهي القضية في المنطقة الغربية وتتجه القوات للمنطقة الشرقية والوسطى لتحرير المناطق حسب زعمه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية