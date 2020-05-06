الجنائية الدولية: انتهاكات السجون الليبية وازدياد “مفزع” للنازحين

كشف تقرير للمحكمة الجنائية الدولية، عن وجود ما يقدر بنحو 749 ألف شخص في المناطق المتضررة من القتال في طرابلس وما حولها، منهم ما يقرب من 345 ألف شخص في مناطق خط المواجهة.

ولفتت المدعية العامة بالمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا في التقرير 19 للمحكمة الجنائية الدولية عن الأوضاع في ليبيا المقدم إلى مجلس الأمن إلى نزوح أكثر من 149 ألف شخص من جنوب طرابلس منذ بدء عملية الجيش الوطني في أبريل 2019.

وشددت المدعية العامة بالمحكمة الجنائية الدولية على أن استهداف المدنيين بشكل مقصود أو استهداف أفراد مدنيين غير مشاركين بشكل مباشر في الأعمال العدائية هو جريمة حرب.

وذكرت المحكمة الجنائية الدولية في تقريرها أن الاعتقال التعسفي في ليبيا ينتشر دون إجراءات قضائية ودون الاستناد إلى دلائل قانونية، ويحرم الموقوفون من تمثيل قانوني، ويتعرضون لخطر سوء المعاملة بما في ذلك القتل والتعذيب والاغتصاب، كما يموت معتقلون بسبب التعذيب أو بسبب عدم وجود الرعاية الصحية الكافية.

وأشار التقرير إلى أن هذه الجرائم تحدث في الكثير من السجون في جميع أنحاء ليبيا مثل سجن الكويفية وقرنادة وسجن معيتيقة في طرابلس الذي تديره قوة الردع الخاصة.

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