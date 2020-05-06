اخبار ليبيا الان

الساعدي: المداخلة يعتبرون أن كل من يخالفهم كافر ويبنون أقوال شاذة

تم النشر منذُ 3 ساعات
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال المسؤول الشرعي بالجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة عضو دار الإفتاء في طرابلس سامي الساعدي المقرب من مجالس الشورى الارهابية وجماعة أنصار الشريعة إن توجيه ما وصفها بـ” التهم الباطلة وشماعة مكافحة الإرهاب” ووصف الأشخاص بالدواعش والقاعدة والإخوان المسلمين و غيره أصبح حديث مستهلك ومكروه ومبتذل حسب زعمه.

الساعدي أشار خلال إستضافته عبر برنامج “الإسلام والحياة” الذي يذاع على قناة “التناصح” أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد إلى ضرورة البحث عن الحق ونصره ولو كره أصحاب الباطل ومن يدعمه حسب تعبيره.

ورد على سؤال أحد المتابعين من بنغازي يتعلق بتمنياته من دار الإفتاء أن يكون خطابها ينهى عن الكراهية قائلاً :” عليه أن يأمر بالمعروف داخل بنغازي إن استطاع أو يهاجر منها ولا يزور الحقائق، أغصان الزيتون التي يبعثهم حفتر مشيرهم على اطفال طرابلس ! ليتكلم عن الحق وأن لا يزورها، قصة القاعدة هذه عندما عارضناها واعترضنا على أعمالها وانتقدناهم خارج ليبيا وناقشناهم هو لا يعرف هذه الأمور”.

كما لفت إلى أن كل من يخالف المداخلة حالياً يتم وصفه بـ”الخارجي” و يتبنون قول شاذ مفاده أن الخوارج القدماء كفار، مشيراً إلى أنهم يعتبرون كل من يخالفهم كافر بدليل استباحتهم لدماء المخالفين وفقاً لتعبيره.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • .عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:إن أول الناس يُقضى يوم القيامة عليه رجلٌ استشهد فأُتيَ به فعرَّفه نعمَه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت، قال كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال هو جريء، فقد قيل، ثم أمر به فسُحبَ على وجهه حتى ألقي في النار، ورجلٌ تعلَّم العلم وعلَّمه وقرأ القرآن فأتي به فعرَّفه نعمَه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، قال كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل ثم أمر به فسُحبَ على وجهه حتى ألقي في النار، ورجلٌ وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك، قال كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل ثم أمر به فسُحبَ على وجهه ثم ألقي في النار ) رواه مسلم.

    رد

  • بدون تكفيير احد يقول انه مسلم فالازهر الشريف رفض تكفيير الدواعش ولكن دار الافتاء المصرية اعتبرت الاخوان خوارج العصر وهم اسوأ من الكفار فالكافر نحاربه وجها لوجه اما الخوراج من شر خلق الله فيطعنوا المسلمين فى الظهر ويسفكون الدماء ويفسدون فى الارض فانتم الاخوان المفسدون

    رد

  • ايات قرانية عديدة تنطبق على امثالكم من المنافقين فجميع صفات المنافقين تنطبق عليكم تتنفسون الكذب فجار فى الخصام خوان للاوطان لاعهد لكم ولا امان بينما المسلم من سلم الناس من لسانه ويده والمؤمن من امنه الناس والاخوان خوان للاوطان كلاب موزه واردوغان ونحن لانكفرهم بل نقول انهم منافقون وتنطبق عليهم قوله تعالى :-

    الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّن بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُواْ اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

    وَعَدَ اللَّه الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ

    كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُواْ أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالاً وَأَوْلادًا فَاسْتَمْتَعُواْ بِخَلاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُم بِخَلاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُواْ أُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

    رد

  • وينطبق عليكم قوله تعالى :-
    (7) وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَمَا هُم بِمُؤۡمِنِينَ (8) يُخَٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخۡدَعُونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمۡ وَمَا يَشۡعُرُونَ (9) فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٞ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضٗاۖ وَلَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمُۢ بِمَا كَانُواْ يَكۡذِبُونَ (10) وَإِذَا قِيلَ لَهُمۡ لَا تُفۡسِدُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ قَالُوٓاْ إِنَّمَا نَحۡنُ مُصۡلِحُونَ (11) أَلَآ إِنَّهُمۡ هُمُ ٱلۡمُفۡسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشۡعُرُونَ (12) وَإِذَا قِيلَ لَهُمۡ ءَامِنُواْ كَمَآ ءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓاْ أَنُؤۡمِنُ كَمَآ ءَامَنَ ٱلسُّفَهَآءُۗ أَلَآ إِنَّهُمۡ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَٰكِن لَّا يَعۡلَمُونَ (13) وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوۡاْ إِلَىٰ شَيَٰطِينِهِمۡ قَالُوٓاْ إِنَّا مَعَكُمۡ إِنَّمَا نَحۡنُ مُسۡتَهۡزِءُونَ (14) ٱللَّهُ يَسۡتَهۡزِئُ بِهِمۡ وَيَمُدُّهُمۡ فِي طُغۡيَٰنِهِمۡ يَعۡمَهُونَ (15) أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱشۡتَرَوُاْ ٱلضَّلَٰلَةَ بِٱلۡهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَٰرَتُهُمۡ وَمَا كَانُواْ مُهۡتَدِينَ (16)

    رد