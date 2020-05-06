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“صور” فريق الرصد والتقصي بالمرج يتفقد العائدين من مصر

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أجرى فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بمدينة المرج، زيارة للعائلات العائدة من الجمهورية المصرية، والموجودة حاليا في الحجر الصحي بفندق المرج السياحي، حتى فترة انقضاء الحجر الصحي.

وأوضح فريق الرصد بالمدينة أن اللجان المكلفة ستعمل على إعادة جميع المواطنين العالقين من مدينة المرج في الدول الأخرى، بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

وأعرب فريق الرصد عن شكره لرئيس وأعضاء المجلس التسييري ودوريات الدعم المركزي وشباب الهلال الأحمر ومفوضية كشاف المرج لوقفتهم الجادة مع أبناء مدينة المرج، لأجل عودتهم للمدينة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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