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بعد ترحيب السراج بالحوار.. المشري: العمليات العسكرية مستمرة حتى يتم بسط سيادة الدولة في كامل التراب الليبي

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – إلتقى رئيس مجلس الدولة الإستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين اليوم الأربعاء السفير الإيطالي لدى ليبيا “جوزيبي بوتشينو” بالعاصمة طرابلس.

جانب من لقاء المشري مع السفير الايطالي

 

الطرفان ناقشا خلال اللقاء بحسب المكتب الإعلامي التابع للمجلس الوضع السياسي والاقتصادي الراهن في البلاد بالاضافة إلى تطورات الأوضاع العسكرية.

وأكد المشري أن من وصفهم بـ”قوات الجيش ” (مسلحي الوفاق) حققوا تحولات جذرية في سير المعركة ضد من وصفهم بـ”العصابات الإجرامية التي يقودها خليفة حفتر ” (القوات المسلحة الليبية) وأن قواته باتت في حالة إنحسار كبير بالمنطقة الغربية بعد الخسائر التي لحقت به في أغلب مناطقها، وأن هذه العمليات مستمرة حتى يتم بسط سيادة الدولة في كامل التراب الليبي بحسب ذات المصدر .

كما تطرق اللقاء أيضاً إلى الوضع الصحي في ليبيا وإيطاليا وسبل مكافحة فيروس كورونا والإجراءات المتخذة في هذا الشأن.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • عشم أبليس في اللجنه يا ابوخنه تي روح يا مريض نوض موت بعيد هل عمرك سمعت بصعاليك بنو دوله غير أمس جيف منكم الجيش 45 جيفه فوين حلمه ببسط سيطره ،سيطرة عين ؟؟؟؟ مسكين مهلوس

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  • كان غير اشطر ياحمار اخوانك فى مصر والسودان توهموا اكثر من ذلك خيرت الشاطط نائب مرشدك العام المحبوس الان فى مصر فضيلة المرشد فضيلة اسم امرأة حيث دخل السجن فى ملابس نسوان ابله فضيلة المهم انه كان يتباهى بان يحكم ست دول وفى النهاية مصير الخوان الصعود الى الهاوية ولن ينفعكم اى مرتزقة سيسحقوا فى النهاية وسيتم القبض عليك من قفاك ان كنت حيا وان كان مثلك جبان سيرتدى ملابس نسوان ويهرب لتونس عند الغنوشى

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  • شد عندك مشري في اللحظات الجيش يدك في مصراته ضربات جويه علي الكليه الحربيه مصراته عدي رقعها واكذب في الاعلام بأنه خططكم تسير وفق ما رسم لها نوض نايضه تمحو وجودك من علي الكره الارضيه

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  • The brother-sister- GERMS – hood are worse than any germs that the medical arena could handle where all good people as doctors, lawyers, farmers, teachers & others would all agree on one cure, BLAZING FIRES & BOILING OIL TANKS

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    • يا مشري أنت علي شن فرحان ؟ هل انت فرحان بشباب زي الورد تزج بيهم في حرب الرابح فيها الاتراك من أجل تقديم ليبيا علي طبق من ذهب لاردغان! . والنتيجة اول من يعزلك اردوغان انت والله . أنت حتي المصافحة بيده ايديرلك زي ما دار بونابرت لعميل مكنه من ابلاده. وبعتالي دورها الدولة المدنية اللي دخلت الاتراك علي خاطرها . هل تعلم انك انت اخدمت الامريكان فى مراحل كثيرة حتي اعطوا الايعاز للأتراك بش يستبيحوا البلاد بدعوة الشرعية . فلتذهب الشرعية للجحيم إذا كانت النتيجة استباحة البلاد واحتلالها . لذلك يجدر بيك أحد الامرين إن كان فيك بقية وطنية . وانا أحب أهل الزاوية . أولا أن تجنح للسلم مع أخوك عقيلة والنداءات التي أطلقها العقلاء لحقن الدماء . وإن ابيت فكن مثلا وقدوة للشباب الذين غررت بهم وتقدمهم فى ساحات القتال بدل من تحريضك امام الكاميرات علي سفك الدماء .

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