زيارة تفقدية لمركز العزل الطبي في درنة

أجرى مدير إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة بالحكومة الليبية نوري الفسي، زيارة تفقدية لمركز العزل السريري الطبي بدرنة لمكافحة كورونا، للاطلاع على سير العمل والتجهيزات الطبية والخدمات المقدمة لحالات الرصد والاشتباه، رفقة مدير إدارة الموارد البشرية محمد الجبالي ومدير إدارة الإعلام بالوزارة معتز الطرابلسي.

وتضمنت الزيارة تفقد المركز السريري الطبي بمنطقة الفتائح المجهز بسعة 30 سريرا طبيا منها 10 أسرة عناية فائقة، إضافة إلى الاطلاع على سير عمل الأقسام وجودة الخدمات والإمكانات بهدف دعم منظومة العلاج بدرنة والاطمئنان على جميع الإجراءات الطبية المقدمة، واتباع كافة نظم الجودة والمعايير القياسية لمكافحة العدوى وإجراءات الرصد والتقصي والإنذار المبكر والاستعدادات لتنفيذ توصيات اللجنة العليا والاستشارية والوزارة، إضافة إلى شرح عن مؤشرات أداء مركز الرصد والتقصي والاستجابة السريعة لمجابهة فيروس كورونا.

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