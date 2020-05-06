240 مواطن عادوا من تركيا إلى مصراتة لن يتم إخضاعهم للحجر الصحي

ليبيا – وصل إلى مطار مصراتة الدولي أمس الثلاثاء عدد من المواطنين الليبيين العالقين بتركيا بلغ عددهم حوالي 240 شخص.

مطار مصراتة أوضح بحسب المكتب الإعلامي التابع له أنه أشرف على وصول المواطنين عدد من أعضاء إدارة الخدمات الصحية ولجنة مصراتة الرئيسية لمكافحة وباء كورونا وفرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالغرفة المركزية حيث جرى استكمال كافة الإجراءات الصحية لهم بالتنسيق مع اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا.

ونوّه إلى أن المواطنين الليبين العالقين بتركيا والذين عادوا للبلاد لن يتم إجراء حجر صحي لهم أي سيتوجهون من المطار ألى منازلهم مباشرة لأنهم قاموا بإجراء التحاليل بالكامل.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية