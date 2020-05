الجمل يهدد بوقف استقبال الرحلات القادمة من تركيا بعد عودة 9 مواطنين دون إجراء اختبار

هدد الحسين سالم الجمل رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة وباء كورونا ببلدية مصراتة اليوم الأربعاء، بوقف استقبال رحلات العائدين من تركيا بسبب وجود 9 مواطنين عادوا يوم أمس الثلاثاء دون إجراء اختبار PCR لفحص الإصابة بالفيروس.

وأوضح الجمل في

بيان له أن فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة أخذ مسحة لإجراء الاختبار

للتأكد من مدى إصابتهم بالفيروس من عدمه وتسليمهم لذويهم للعودة لبلدياتهم مع

التحفظ على جوازات سفرهم.

وأضاف الجمل في

بيانه أن هذا الأمر يعتبر مخالفا للإجراءات المتبعة والمتفق عليها بخصوص عودة العالقين إضافة إلى أنه استهتار بصحة

وسلامة المواطنين على حد تعبيره.

وأكد الجمل على

تحميل رئيس لجنة متابعة عودة الليبيين العالقين في الخارج وكيل وزارة الخارجية

للشؤون الفنية في حكومة الوفاق غير المعتمدة المسؤولية إزاء حدوث أي تفش للوباء

مشددا على ضرورة اتخاذ تدابير أكثر احترازية بالخصوص وإلا ستضطر البلدية لوقف

استقبال الرحلات حال تكرار الأمر حفاظا على الصحة والسلامة العامة، على حد تعبير

البيان.

