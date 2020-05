أفادت مصادر لليبيا 24 اليوم الأربعاء

بوقوع اشتباكات في منطقة أبوسليم، مع وقوع انفجارات في مخازن للذخيرة تابعة للمدعو

غنيوة الكيكلي

The post اشتباكات في أبو سليم وانفجارات في مخزن للذخيرة تابع لغنيوة الكيكلي appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24