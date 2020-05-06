قصف جوي يستهدف الكلية الجوية مصراتة

تعليقات
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وين الدفاعات الجوية القوية التى يتباهى بها المصاريت ليلة امكم سوداء افرحوا بالصحراء الغربية بينما تتقدم قوات الجيش الوطنى الى مصراته ثم الى طرابلس لتصلى العيد فى ساحة الشهداء قضى الامر وانتهى الخوان مثل مصر والسودان فهم خلقوا للسجون
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استمروا في الضرب حتى تقضوا على الطيران المسير الذي حتى الدجاج لم يسلم منه, نريد ديك الكناسة عميل اردوغان قنونو يموت بالحسرة .
سيطروا على الجو وانقضوا بلادكم من قبل الشايب النحس سيالة يطالب بالهدنة.
عصابة مجرمة ولو يا رجال حررتوا بلادكم تكونوا ذو حظ عظيم وعرفتم الصادقين والمنافقين ..اللهم انصر صاحب الحق
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أقطعوا رأس الحيه التي هي مليشيات مصراته اذا ما تم تقليم اظافرها فسيخلوا لكم وجه ليبيا سوف وتروا ليبيا كم أجمل وأحلي بدون سيطرة مصراته علي مفاصل الدوله ستعيشوا أيها الليبيون في امن وآمان بعدما تقضوا علي حلم مليشيات مصراته وتندحر ويموت رؤس الشر فيها كموت السويحلي في بني وليد يوم غازي لها بحلم ولكن جاءت علي رأسه وقطع هناك ارتاحت ليبيا من بعده من شرور مليشيات مصراته مئه عام ولكن هاهم قد أنبعثوا من جديد فقاتلوهم الأممةالشرك سيعذبهم الله بايديكم ويشفي صدور قوم مؤمنين فأنهم شر مستطير صناع أزمات ومنابع للفتنه
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الحمد لله على سلامة رئيس نادي النصر من نجاته من تفجير سيارته. كاد أن يقتل كـ سرقيوة (نائب) ومصطفى شوفتير (مدون) والطفل الذي احرق وعلق في طبرق.
أعيش في احد مناطق سيطرة حفتر, تعرضنا للسرقة, رأينا مرتزقة أفارقة وروس
ثمة حمالات أعقتال وتفتيش بدون وجه حق.
أمن وأمان 🙂
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حتي في امريكا وروسيا أقوي اجهزه أمنيه في العالم يتم الأختراقات الامنيه ولكن في المجمل هي افضل من حكم المليشيات ففضائع المليشيات التي يتحدث عنها محيسن يندي لها جبين الانسانيه لو تكلم واحد مش مصراتي عن فضائع المليشيات لا نصدقوه لانه ربما هو يكون من مدينه هي خصم للمليشيات ولكن ان تآتي الشهاده من مصراتي فذلك شئ آخر
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