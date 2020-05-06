اشتباكات في ابوسليم وتفجير مخزن للذخيرة واستمرار للقصف المدفعي في طرابلس

أفادت مصادر إعلامية بوقوع اشتباكات في منطقة أبوسليم، مع وقوع انفجارات في مخازن للذخيرة تابعة للقيادي غنيوة الككلي.

وبحسب مصادر محلية فقد سقطت عدد من قذائف الهاون على منطقة عين زارة جنوب طرابلس.

كما أشارت مصادر مطلعة إلى سماع أصوات انفجارات من حين لآخر بمنطقة أبوسليم، منوهةً إلى تصاعد الدخان من منطقة أبوسليم بعد سقوط قذائف عليها.

وقال المستشار الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق، أمين الهاشمي، الأربعاء، إن 3 أشخاص قتلوا وأصيب 19 آخرون بينهم 3 أطفال، نتيجة سقوط قذائف على الطريق الساحلي تاجوراء.

وفي وقت سابق، أفاد شهود عيان، بسقوط عدة قذائف على معسكر الرحبة بتاجوراء ظهر اليوم، مشيرةً إلى تعرض منطقة أبو سليم جنوب العاصمة طرابلس لقصف مدفعي.

ووفقاً لشهود عيان فقد تعرضت منطقة الهضبة في العاصمة طرابلس لقصف بالمدفعية الثقيلة.

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