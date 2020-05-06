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انفجار مخلفات حربية بالكلية الجوية في مصراتة

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلنت بلدية مصراتة، مساء اليوم الأربعاء، عن انفجار مخلفات حربية بالكلية الجوية بالمدينة «بسبب ارتفاع حرارة الجو وسوء التخزين»، داعية المواطنين إلى توخي الحذر والمكوث في البيوت، وفق ما نشرته نقلا عن مسؤولين بالكلية صرحوا لراديو «مصراتة FM».

ونشرت البلدية عبر صفحتها على «فيسبوك» قائلا: «بحسب ما صرح به المسؤولين بالكلية الجوية لراديو مصراتة FM منذ قليل، فإن هذه الانفجارات التي تسمع بالمدينة، هي لمخلفات حرب انفجرت بسبب ارتفاع حرارة الجو وسوء التخزين، وعلى جميع المواطنين توخي الحذر والمكوث في البيوت».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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