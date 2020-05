أفادت

مصادر لليبيا 24 اليوم الأربعاء بوقوع اشتباكات في منطقة أبوسليم، بين الجيش وقوة

ما تعرف بالدعم المركزي أبوسليم بإمرة عبد الغني الككلي والمعروف بغنيوه.

وبينت

المصادر أن الانفجارات لا تزال تسمع فى مقر غنيوة، مضيفة أنه تم قفل

الطرق الموديه للمقر، فيما أكدت وقوع انفجارات في مخازن الذخيرة التابعة له.

