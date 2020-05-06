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بلدي مصراتة: على جميع المواطنين المكوث في بيوتهم بسبب انفجارات “مخلفات الحرب”

تم النشر منذُ 5 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

ادعى المجلس البلدي في مصراتة أن الانفجارات التي تُسمع بالمدينة تعود إلى مخلفات حرب انفجرت بسبب ارتفاع حرارة الجو وسوء التخزين.

وقال المكتب الإعلامي بالمجلس الموالي للمليشيات المسلحة والنظام التركي، في تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، بأن المسؤولين بالكلية الجوية صرحوا بأن هذه الانفجارات التي تسمع بالمدينة، هي لمخلفات حرب انفجرت بسبب ارتفاع حرارة الجو وسوء التخزين.

ودعا المجلس البلدي في صبراتة التي تقبع تحت قوة المليشيات المسلحة، جميع المواطنين إلى توخي الحذر والمكوث في بيوتهم.

جدير بالذكر أن مصدر عسكري صرح لـ”الساعة 24” بأن غرفة عمليات ومخازن للذخيرة في القاعدة الجوية بمصراتة تم استهدافها بعدد من الصورايخ.

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الانفجارات القاعدة الجوية بمصراتة المجلس البلدي في مصراتة

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليق

  • الى اهالى مصراته الزموا بيوتكم ولا تصدقوا ان طيران حفتر اخترق دفاعتكم الجوية ااحصينة فصوت الانفجارات الضخمة نتيجة زياط المعتوه اردوغان يصل الى كل مكان يتواجد فيه الخوان وانت ياقنونو البس بامبرز عندك اسهال

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