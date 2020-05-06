بلدي مصراتة: على جميع المواطنين المكوث في بيوتهم بسبب انفجارات “مخلفات الحرب”

ادعى المجلس البلدي في مصراتة أن الانفجارات التي تُسمع بالمدينة تعود إلى مخلفات حرب انفجرت بسبب ارتفاع حرارة الجو وسوء التخزين.

وقال المكتب الإعلامي بالمجلس الموالي للمليشيات المسلحة والنظام التركي، في تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، بأن المسؤولين بالكلية الجوية صرحوا بأن هذه الانفجارات التي تسمع بالمدينة، هي لمخلفات حرب انفجرت بسبب ارتفاع حرارة الجو وسوء التخزين.

ودعا المجلس البلدي في صبراتة التي تقبع تحت قوة المليشيات المسلحة، جميع المواطنين إلى توخي الحذر والمكوث في بيوتهم.

جدير بالذكر أن مصدر عسكري صرح لـ”الساعة 24” بأن غرفة عمليات ومخازن للذخيرة في القاعدة الجوية بمصراتة تم استهدافها بعدد من الصورايخ.