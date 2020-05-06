«ويليامز» لـ«السراج»: مبادرتك لوقف القتال في ليبيا «إيجابية»

أصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بياناً اليوم الأربعاء، قالت فيه: “بحثت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز في إتصال هاتفي اليوم مع رئيس “المجلس الرئاسي” فائز السراج التطورات الأخيرة في ليبيا بما فيها بيانه الإيجابي الأخير الذي دعا فيه جميع الأطراف والقوى السياسية إلى ضرورة الإسراع في استئناف الحوار السياسي برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا”.

وبحسب البيان، اعتبرت “وليامز” أن هذه المبادرة ومبادرات إيجابية أخرى والتي تم الإعلان عنها مؤخرًا، تخلق زخماً يمكن أن يبنى عليه من أجل وقف القتال وإعادة إحياء عملية سياسية شاملة.

وأعربت “وليامز” عن استعداد البعثة لاستئناف المسار السياسي الليبي – الليبي بناءً على مخرجات مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن رقم (2510) – بلقاء عبر الاتصال المرئي إذا لزم الأمر، وجددت مناشدتها لجميع الأطراف بإنهاء الاقتتال فورا وتجنيب الليبيين المزيد من ويلات الصراع، على حد قولها.