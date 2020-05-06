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“لواء الصمود”: انفجار صواريخ أرض جو بسبب ارتفاع درجة الحرارة في مصراتة

تم النشر منذُ 44 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم المكتب الإعلامي لمليشيا “لواء الصمود” أن الانفجارات القوية التي يسمع صداها بمدينة مصراتة بسبب سلسلة من التفجيرات في الكلية الجوية بمصراتة.

وادعى المكتب الإعلامي في تدوينة على موقع “فيسبوك” مساء اليوم الأربعاء، أن هذه الانفجارات حدثت بسبب ارتفاع درجة حرارة الجو، زاعما أن ذلك أثر على صواريخ الأرض جو وصواريخ لونة ذات الأوزان الثقيلة.

وفي نفس السياق، دعا المجلس البلدي في مصراتة التي تقبع تحت قوة المليشيات المسلحة، جميع المواطنين إلى توخي الحذر والمكوث في بيوتهم.

جدير بالذكر أن مصدر عسكري صرح لـ”الساعة 24″ بأن غرفة عمليات ومخازن للذخيرة في القاعدة الجوية بمصراتة تم استهدافها بعدد من الصورايخ.

الوسوم

الكلية الجوية انفجار انفجارات صواريخ أرض جو مخزن اسلحة مصراتة مليشيات مصراتة

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • مكسوفين يقولوا ان نسور الجو قصفوا ما ظنوا انه حصن حصين واتضح انه كبيت العنكبوت ونسى هؤلاء الاغبياء وجود مخازن اسلحة وسط المدنيين لم تنفجر بعد بسبب درجة الحرارة مع اننا لازلنا فى الربيع فكيف يسمح السكان بتخزين الاسلحة بينهم فى الصيف هى درجة الحرارة اليوم كام فى مصراته !!!!!

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  • الطقس في مصراتة‎
    الأربعاء
    طقس صافٍ مع وجود سحب من فترة لأخرى
    درجة الحرارة 33

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