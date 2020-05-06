“لواء الصمود”: انفجار صواريخ أرض جو بسبب ارتفاع درجة الحرارة في مصراتة

زعم المكتب الإعلامي لمليشيا “لواء الصمود” أن الانفجارات القوية التي يسمع صداها بمدينة مصراتة بسبب سلسلة من التفجيرات في الكلية الجوية بمصراتة.

وادعى المكتب الإعلامي في تدوينة على موقع “فيسبوك” مساء اليوم الأربعاء، أن هذه الانفجارات حدثت بسبب ارتفاع درجة حرارة الجو، زاعما أن ذلك أثر على صواريخ الأرض جو وصواريخ لونة ذات الأوزان الثقيلة.

وفي نفس السياق، دعا المجلس البلدي في مصراتة التي تقبع تحت قوة المليشيات المسلحة، جميع المواطنين إلى توخي الحذر والمكوث في بيوتهم.

جدير بالذكر أن مصدر عسكري صرح لـ”الساعة 24″ بأن غرفة عمليات ومخازن للذخيرة في القاعدة الجوية بمصراتة تم استهدافها بعدد من الصورايخ.