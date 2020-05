هزة أرضية خفيفة تضرب مناطق بشرق البلاد

أفاد

مصادر إعلامية، الأربعاء، بوقوع

هزة أرضية خفيفة ضربت مناطق البريقة وبشر والعقيلة وراس لأنوف

الجدير

بالذكر أن المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، أعلن أمس الثلاثاء، تسجيل

هزة أرضية في البحر المتوسط على بعد 250 كلم شمال شرق مدينة طبرق بلغت قوتها 4.5 درجة

على مقياس ريختر، مشيرا إلى أن الهزة الأرضية سجلتها محطات الرصد العالمية لليوم الرابع

على التوالي.

