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بالفيديو.. انفجارات عنيفة داخل الكلية الجوية مصراتة وتضارب للانباء حول سببها

تم النشر منذُ 26 دقيقة
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

قالت مصادر عسكرية أن ضربات جوية استهدفت مواقع داخل الكلية الجوية مصراتة أعقبها سماع إنفجارات عنيفة متتالية من داخل الكلية .

وتضاربت الانباء بشأن السبب وراء انفجار هذه الذخائر بين استهدافها بالطيران وانفجارها بسبب سوء التخزين وارتفاع الحرارة.

بدورها، أعلنت بلدية مصراتة، مساء اليوم الأربعاء، عن انفجار مخلفات حربية بالكلية الجوية بالمدينة “بسبب ارتفاع حرارة الجو وسوء التخزين”، داعية المواطنين إلى توخي الحذر والمكوث في البيوت، وفق ما نشرته نقلا عن مسؤولين بالكلية صرحوا لراديو “مصراتة FM”.

ونشرت البلدية عبر صفحتها على “فيسبوك” قائلا: “بحسب ما صرح به المسؤولين بالكلية الجوية لراديو مصراتة FM منذ قليل، فإن هذه الانفجارات التي تسمع بالمدينة، هي لمخلفات حرب انفجرت بسبب ارتفاع حرارة الجو وسوء التخزين، وعلى جميع المواطنين توخي الحذر والمكوث في البيوت”.

كليه الجويه #مصراته ✌💪

Posted by ‎كتيبة 82 مشاة‎ on Wednesday, May 6, 2020

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  • نحن فى الربيع فاى درجة حرارة ياخرفان ولسنا فى يوليو او اغسطس حيث توجد مخازن اسلحة وسط مساكن المصاريت رفض الجيش استهدتفها من قبل فهل تنفجر لوحدها طيب قولوا سبب حتى شبه منطقى قولوا بفعل عفاريت او اشباح الجندويد !!!

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