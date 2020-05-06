بالفيديو.. انفجارات عنيفة داخل الكلية الجوية مصراتة وتضارب للانباء حول سببها

قالت مصادر عسكرية أن ضربات جوية استهدفت مواقع داخل الكلية الجوية مصراتة أعقبها سماع إنفجارات عنيفة متتالية من داخل الكلية .

وتضاربت الانباء بشأن السبب وراء انفجار هذه الذخائر بين استهدافها بالطيران وانفجارها بسبب سوء التخزين وارتفاع الحرارة.

بدورها، أعلنت بلدية مصراتة، مساء اليوم الأربعاء، عن انفجار مخلفات حربية بالكلية الجوية بالمدينة “بسبب ارتفاع حرارة الجو وسوء التخزين”، داعية المواطنين إلى توخي الحذر والمكوث في البيوت، وفق ما نشرته نقلا عن مسؤولين بالكلية صرحوا لراديو “مصراتة FM”.

ونشرت البلدية عبر صفحتها على “فيسبوك” قائلا: “بحسب ما صرح به المسؤولين بالكلية الجوية لراديو مصراتة FM منذ قليل، فإن هذه الانفجارات التي تسمع بالمدينة، هي لمخلفات حرب انفجرت بسبب ارتفاع حرارة الجو وسوء التخزين، وعلى جميع المواطنين توخي الحذر والمكوث في البيوت”.

كليه الجويه #مصراته ✌💪 Posted by ‎كتيبة 82 مشاة‎ on Wednesday, May 6, 2020

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