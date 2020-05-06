 روسيا تطالب الأمم المتحدة بتعيين مبعوث لليبيا سريعا

قال نائب الممثل الدائم الروسي لدى الأمم المتحدة ، غينادي كوزمين إن موسكو تعتقد أن الأمين العام للأمم المتحدة بحاجة إلى تعيين مبعوث خاص جديد لليبيا في أقرب وقت ممكن بعد استقالة غسان سلامة.

وحيا كوزمين الجهود التي قام بها المبعوث السابق لدى ليبيا غسان سلامة داعيا الأمين العام أنطونيو غوتيرش إلى تعيين مبعوثه الخاص في أقرب وقت ممكن من أجل العملية السياسية الليبية مشيرا إلى أنه من الممكن فقط ضمان السلام في ليبيا من خلال الحوار بين الليبيين.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد قال في وقت سابق إن الوقت قد حان بالفعل لتسمية مبعوث أممي جديد إلى ليبيا، إلا أنه يواجه بعض الصعوبات في الحصول على شخص يمكنه نيل الإجماع من جميع الأطراف، معبرا عن أمله في أن يكون ذلك ممكنا في المستقبل القريب ومؤكدا انخراطهم بشكل كبير في مشاورات مع بعض الأسماء، و يأملون أن يتيح ذلك حل هذه المشكلة بسرعة كبيرة.

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