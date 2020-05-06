“عمل الوفاق” تُسلّم الملاكات الوظيفية الخميس

أعلنت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق الأربعاء، عن إيداع حوافظ فائض الملاكات الوظيفية عن شهر مارس للعام 2020 غدا الخميس، وفقا للإجراءت المتبعة، داعية المعنيين إلى إحضار إثبات الهوية.

وفي سياق آخر، يعتزم مركز المعلومات والتوثيق التابع لوزارة العمل والتأهيل لإصدار تقريره السنوي عن مؤشرات سوق العمل للعام 2019، حيث تعمل فرق الإحصاء بالمركز إلى توفير إحصاءات رسمية حديثة ودقيقة وموضوعية، بحسب الوزارة، وذلك باعتبارها إحدى أهم مرتكزات ومتطلبات العملية التخطيطية والتنموية الوطنية الشاملة المستدامة.

يشار إلى أن المركز يسعى إلى المساهمة في تنفيذ العديد من المبادرات والأنشطة والفعاليات التي اعتمدها في خططه الاستراتيجية لمتابعة إجراءات العمل الإحصائي سواء على مستوى توفير وبناء قواعد البيانات أو على مستوى الهيكل التنظيمي للمركز.

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