الولايات المتحدة تدعو إلى النأي بـ”الوطنية للنفط” عن التجاذبات السياسية

دعت الولايات المتحدة، الأربعاء، إلى النأي بالمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، عن التجاذبات السياسية، وحثّت على وقف استهداف أفرادها ومرافقها.

جاء ذلك في بيان نشرته السفارة الأمريكية في ليبيا عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، واطلعت عليه “الساعة 24”.

وقالت السفارة الأمريكية: “نرحب بإعلان المؤسسة الوطنية للنفط عن إعادة هيكلة ناجحة لشركة البريقة لتسويق النفط”.

واعتبر البيان أن الإعلان “يؤكد أنّ المستقبل يُمكن أن يكون أكثر إشراقًا وازدهارًا عندما تلتقي الأطراف الليبية المسؤولة في حوار سلمي”.

ودعا إلى أن “تبقى المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها التابعة بعيدة عن التجاذبات السياسية، وذات كفاءة تقنية، ومزودة بالموارد المناسبة من أجل تحقيق مهمتها الحيوية لفائدة جميع الليبيين”.

وحث بيان السفارة، على إنهاء الإغلاق غير الضروري لقطاع الطاقة في ليبيا، ووقف استهداف أفراد ومرافق المؤسسة الوطنية للنفط.

كما شدد على أن “محاولات عسكرة قطاع الطاقة، وتهريب المنتجات البترولية أو مزيد من التقسيم للمؤسسات الاقتصادية الليبية، يتعارض مع تطلعات الشعب الليبي للمضي قدما بالبلاد، والاستجابة للتحدي غير المسبوق الذي يشكله وباء فيروس كورونا المستجد”.