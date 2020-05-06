مصدر عسكري: مدفعية القوات المسلحة سحقت مقر مليشيات اغنيوة في طرابلس – فيديو

أكدت مصادر عسكرية لـ”الساعة 24″ أن القوات المسلحة العربية الليبية تمكنت من استهداف مقر مليشيا الأمن المركزي بآمرة المدعو عبد الغني الككلي في منطقة أبوسليم بالعاصمة طرابلس.

وقالت المصادر إن مدفعية القوات المسلحة وجهت قذائفها بدقة نحو مقر مليشيات اغنيوة خلف عمارات ناصر وأمام مصنع البيبسي سابقا، في منطقة أبو سليم، وتم سحقه بالكامل، لافتة إلى أن آخر ضربة استهدفت مدافع هاوتزر بذخائرها.

جدير بالذكر أن القوات المسلحة العربية الليبية تمكنت أيضا من استهداف غرفة عمليات ومخازن للذخيرة في القاعدة الجوية بمصراتة، تم استهدافها بعدد من الصورايخ.