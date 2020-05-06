اخبار ليبيا الان عاجل

مصدر عسكري: مدفعية القوات المسلحة سحقت مقر مليشيات اغنيوة في طرابلس – فيديو

تم النشر منذُ 18 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكدت مصادر عسكرية لـ”الساعة 24″ أن القوات المسلحة العربية الليبية تمكنت من استهداف مقر مليشيا الأمن المركزي بآمرة المدعو عبد الغني الككلي في منطقة أبوسليم بالعاصمة طرابلس.

وقالت المصادر إن مدفعية القوات المسلحة وجهت قذائفها بدقة نحو مقر مليشيات اغنيوة خلف عمارات ناصر وأمام مصنع البيبسي سابقا، في منطقة أبو سليم، وتم سحقه بالكامل، لافتة إلى أن آخر ضربة استهدفت مدافع هاوتزر بذخائرها.

جدير بالذكر أن القوات المسلحة العربية الليبية تمكنت أيضا من استهداف غرفة عمليات ومخازن للذخيرة في القاعدة الجوية بمصراتة، تم استهدافها بعدد من الصورايخ.

#ابوسليم الله يبارك ✌💪

Posted by ‎كتيبة 82 مشاة‎ on Wednesday, May 6, 2020

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • امام مصنع البيبسى زمان كنت اشاهد فيها من يبيعوا المخدرات المغربية اخرب بيتك ياغنيوة انت حشاش

    رد

  • لو طولتم مدى المدفعية مائتى متر ستفصفوا وزارة الداخلية فهى بين ما صرب اليوم فى ابوسليم وامس فى قرجى اى فى المتناول

    رد