وليامز: مستعدون لاستئناف المسار السياسي بناء على مخرجات برلين ومجلس الأمن

رحبت البعثة الأممية في ليبيا اليوم الأربعاء، ببيان رئيس

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فايز السراج، الأخير الذي دعا فيه جميع

الأطراف السياسية لضرورة الإسراع في استئناف الحوار السياسي برعاية بعثة الأمم المتحدة

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين المكلفة بمهام المبعوث الأممي

لدي ليبيا ستيفاني وليامز، مع فايز السراج، لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا.

وأوضحت وليامز في بيان لها أن هذه المبادرة والمبادرات الإيجابية

الأخرى، والتي تم الإعلان عنها مؤخرًا، تخلق زخماً يمكن أن يبنى عليه من أجل وقف القتال

وإعادة إحياء عملية سياسية شاملة.

‏وأعربت وليامز عن استعداد البعثة لاستئناف المسار السياسي

الليبي -الليبي بناءً على مخرجات مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن رقم (2510) – بلقاء عبر الاتصال المرئي إذا لزم الأمر،

مجددة مناشدتها لجميع الأطراف بإنهاء الاقتتال

فورا وتجنيب الليبيين المزيد من ويلات الصراع.

