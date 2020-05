“التضامن الاجتماعي” يصرف المعاشات الأساسية لشهر أبريل‎

أعلنت الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي التابعة للحكومة الليبية، استلامها من وزارة المالية والتخطيط صك المعاشات الأساسية ومرتبات الموظفين لشهر أبريل المنصرم.

وأكدت الهيئة سريان العمل بمتابعة وإشراف من قبل رئيس لجنة الإدارة أحمد ابريدان بهدف إحالة المرتبات إلى كافة الفروع والمراكز التابعة للهيئة العامة.

وكان الصندوق قد أعلن في أواخر الشهر الماضي عن صرف مرتبات العاملين عن شهر مارس.

يذكر أن رئيس الوزراء في الحكومة الليبية عبدالله الثني قد بحث الشهر الماضي المشاكل والعراقيل التي تواجه الصندوق وخاصة في ظل الظروف الراهنة وما تسببته جائحة فيروس كورونا من تداعيات أثرت على البلاد.

