بعد هجوم الوطية.. نور الدين الهمالي يكشف خسائر الوفاق

بوابة إفريقيا الإخبارية_ همسة يونس (خاص) |

06 May, 2020

كشف آمر المنطقة العسكرية الزاوية عبدالله نور الدين الهمالي، عن تطورات الأوضاع الأمنية والعسكرية في محيط قاعدة الوطية الجوية.

وأكد الهمالي، في تصريح خاص لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، أن الأوضاع في القاعدة تحت السيطرة، مشيرا إلى أن قوات الجيش الليبي تمكنت أمس الثلاثاء، من صد الهجوم الذي شنته قوات الوفاق المدعومة بالأتراك، على قاعدة الوطية.

وقال الهمالي، “شباب قوات الجيش الليبي تصدت بثبات للهجوم الفاشل الذي شنته قوات الوفاق تحت غطاء الطيران المسير التركي، حيث تم أسر 6 عناصر من القوات المعتدية، ومقتل نحو 40 عنصر من بينهم القيادي بقوات الوفاق فراس الوحشي وغيره من قادة الوفاق، وإصابة أكثر من 30 عنصر منهم، إضافة إلى إعطاب 25 سيارة مسلحة وحرقها”، وأضاف “قواتنا لقنت المجموعات المعتدية درسا لن تنساه ولن تجرأ تلك المليشيات الهجوم على قاعدة الوطية مرة أخرى، بعدما أذاقتهم قوات الجيش الليبي النار الحمراء”، بحسب تعبيره.

وأشار الهمالي، إلى أنه فيما يتعلق بخسائر الجيش الليبي هو استشهاد آمر قوة حماية قاعدة الوطية الجوية أسامة امسيك الزنتاني، والذي تم تشييع جنازته قبل مغرب الثلاثاء في قاعدة الوطية.