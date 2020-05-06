الدباشي: رسالة “الأعلى للقضاء” للرئاسي “عار وعيب”

وصف المندوب السابق لليبيا لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي، رسالة المجلس الأعلى للقضاء إلى المجلس الرئاسي بـ”العار والعيب”، معتبراً أنها إساءة لكل العاملين في الجهاز القضائي.

وأضاف الدباشي في منشور على صفحته الرسمية في “فيسبوك”، الأربعاء، أن رسالة المجلس الأعلى للقضاء أثبتت انهيار النظام القضائي بعد أن استند المجلس في رأيه القانوني للرئاسي حول قرارات مجلس الأمن الدولي 2443 و2486 حول ليبيا، إذ أشار المجلس إلى أن ليبيا تقع تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة فيما لم تكن ليبيا تحت الفصل السابع إلا في الفترة بين مارس وأكتوبر من عام 2011 في قرار مجلس الأمن الدولي الذي أجاز استعمال القوة العسكرية لحماية المدنيين.

ولفت الدباشي إلى أن جميع نصوص القرارات الصادرة تحت الفصل السابع تتعلق بعقوبات ليست موجهة ضد الدولة الليبية بل ضد أفراد وكيانات مطلوب من الدولة الليبية كبقية الدول تنفيذها دون أن تقع مسؤولية إضافية على الدولة إلا حول مكان تواجد الأفراد والكيانات المعنية.

وطالب الدباشي الأعلى للقضاء بأن يتدارك الأمر ليحافظ على سمعة الكفاءات القانونية في ليبيا التي اعتبرها مهمشة، متسائلاً ما إذا كان المجلس قد أصدر رأيه القانوني دون مراجعة القوانين الدولية والقرارات ذاتها.

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