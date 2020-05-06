عميد بلدية بني وليد لـ”ليبيا الأحرار”: المناضل شفتر بخير ولن تكون مدينتنا مثل بنغازي وسرت

هاجم عميد بلدية بني وليد سالم انوير الجيش الوطني الليبي، مدعيا أن مدينته ترفض الخوض في الحرب التي تخوضها القوات المسلحة ضد مليشيات فائز السراج والإرهابيين والمرتزقة السوريين الموالين لتركيا.

ووصف انوير في مداخلة هاتفية بقناة “ليبيا الأحرار”، الموالية لجماعة الإخوان المدرجة على قائمة الإرهاب في ليبيا، الجيش الليبي بالمليشيات، مدعيا أن القبض على الناشط يوسف شفتر للتحقيق معه يمثل اعتداء على حرمات البيوت والنساء.

وقال عميد بني وليد: “الاعتداء على منزل الأخ يوسف شفتر كان فجر اليوم من مجموعة من المليشيات، حاولوا القبض على المناضل يوسف شفتر، وتم التصدي لهم، وقُتل من قُتل، وجُرح من جُرح، والباقون لاذوا بالفرار” على حد زعمه.

وأضاف انوير أن “يوسف تلقى رصاصة في صدره”، معقبا: “أموره مستقرة والحمد لله، والآن يتلقى العلاج بإحدى مصحات بني وليد، وإن شاء الله يكون يخرج قريبا من المصحة ويكون بخير”.

وادعى عميد البلدية قائلا: “لا توجد معلومات واضحة بشأن أسباب محاولة القبض على يوسف، لأن على إدريس الذي يقود مليشيا 166 المكلفة من قبل مجموعات (القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة) حفتر، تم قتله ليلة أمس داخل البيت، فحرمات الناس في بيوتها آمنة، والنساء حرمات بيوت، لا يوجد بهذا الأمر لعب أو تهاون، وأي أحد يحاول المساس بحرمات البيوت والاعتداء على أي شخص سيكون مصيره كمصير المليشيا التي جاءت أمس”.

وواصل انوير مزاعمه: “هذه بني وليد العصية والصخرة الصماء، وليست كالتي تحصل عليها حفتر وقوات الطليان، فبني وليد لن تكون مثل بنغازي وسرت، فلن يكون هناك شارع زيت ثاني، وستكون مقبرة للخونة والغزاة، وكل من يحاول التعدي على مدينة بني وليد ورئاستها سيكون مصيره كمصير المليشيا التي جاءت أمس”.

واستكمل ادعاءاته: “هناك عدة أطراف يحاولون أن يزجوا بمدينة بني وليد في أتون هذه الحرب، حروب الأشخاص، والمجلس الاجتماعي لبلدية بني وليد يرفض هذه الحرب منذ البداية، وحاول المجلس الاجتماعي عدة محاولات لينقذ ليبيا من هذه الحروب، ولكن محاولاتهم باءت بالفشل”.

وتابع انوير: “المجلس الاجتماعي أصدر منذ أيام بيانا بأنه يرفض حفتر واستقرار المليشيات داخل بني وليد، وبني وليد ترفض الحرب جملة وتفصيلا، ولن تكون طرفا في هذه الحرب، ولن نسمح بأي رصاص يوجه في صدر ليبي” على حد زعمه.

جدير بالذكر أن عميد بني وليد انقلب على الجيش الليبي بعد لقائه عددا من قادة مليشيات مصراتة في أبريل الماضي، على إثر عمليتهم العسكرية ضد ترهونة بدعم من تركيا التي أمدت صفوف مليشيات السراج بآلاف من المرتزقة السوريين، لاستكمال تنفيذ مخططها وأطماعها في ليبيا.