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دي مايو يؤكد للسراج دعم إيطاليا لحكومة الوفاق والمسار السياسي

تم النشر منذُ 45 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

جدد وزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو، خلال اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، اليوم الأربعاء، دعم إيطاليا لحكومة الوفاق وللمسار السياسي، واتفق مع السراج على التعاون وتنسيق الجهود المبذولة في البلدين لمنع تفشي فيروس «كورونا المستجد».

وخلال الاتصال الهاتفي، ناقش الطرفان مستجدات الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين، كما استعرضا الجهود المبذولة في كلا البلدين لمواجهة جائحة «كورونا المستجد»، وذلك حسب بيان منشور على صفحة المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بموقع «فيسبوك».

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وأشار البيان إلى إشادة رئيس الدبلوماسية الإيطالية بالإجراءات والتدابير التي اتخذتها حكومة الوفاق في مواجهة تداعيات جائحة «كورونا»، معبرًا عن الشكر والامتنان لما أعلنته ليبيا من تضامن مع الشعب الإيطالي في مواجهة هذه الجائحة، وما قدمته حكومة الوفاق من دعم للجهود الإيطالية.

وبخصوص المهمة الأوروبية «إيريني»، التي أطلقها الاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط بهدف فرض حظر على تدفق الأسلحة إلى ليبيا، أشار البيان إلى تجديد السراج الاعتراض على اقتصار المراقبة على البحر، مؤكدًا على ضرورة أن تكون العملية متكاملة برًا وجوًا وبحرًا، مشيرًا إلى إرسال مذكرة بالخصوص إلى الاتحاد الأوروبي.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليقات

  • انتم الاثنين لا وزن لكم فى ليبيا فالصراع بين الجيش الوطنى والمحتل الايطالى والسراج خيال مآته لا بملك سوى النباح

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  • كذب لا جدد دعم ايطاليا ولا شئ هو سأل السراج عن احوال جنود ايطاليا في المستعمره الايطاليه التي تعرف باسم مدينة مصراته هل هم بخير او لا ولكن اعلام حكومة الخسيرات وهذ ا اسمها الجديد بعد خسرتها امس في الهجوم علي عقبه بن نافع حكومة الخسيرات تقلب في الامور الزوير الايطاليا اطمئن علي القاعده الايطاليه في مصراته هل هم بخير ولكن الاعلام آول الاتصال علي انه تجديد لدعم ايطاليا لحكومة الخسيرات

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    • المستعمر الايطالي اتصل بالعميل الليبي لاطمئنان علي جنود القاعده الايطاليه في مستعمرتهم مصراته ، مصراته اللي سكانها يقولون نحن رجال نتحد المحال الله يطيح لكم السروال أي رجال انتم ومصراته محتله من الطليان والاتراك اما انكم أسد علينا وفي الحروب نعامه

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