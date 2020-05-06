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المشري والصديق الكبير يبحثان أزمة الدينار الليبي أمام الدولار

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

التقى رئيس  مايسمى المجلس الاستشارى للدولة “خالد المشري”، اليوم الأربعاء، محافظ مصرف ليبيا المركزي السيد “الصديق الكبير”، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية السيد “سليمان الشنطي”، لمناقشة الوضع الاقتصادي في البلاد، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين واحتياجات الأسر النازحة، وسبل معالجة ارتفاع سعر الدولار الأمريكي أمام الدينار الليبي في السوق الموازي، بالإضافة إلى سير عمل هيئة الرقابة الإدارية والسبل الكفيلة بمساعدتها في أداء مهامها الرقابية على أكمل وجه.

وبحسب إيجاز صحفى للمجلس الاستشاري،  تطرق الاجتماع إلى الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة وباء كورونا، وتسخير كل الإمكانيات المطلوبة بشأن ذلك، بالإضافة إلى متطلبات المؤسستين العسكرية والأمنية.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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