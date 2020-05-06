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السراج يجدد رفضه لـ”إيريني”.. ويُخاطب الاتحاد الأوروبي

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

جدد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، الأربعاء، الاعتراض على عملية “إيريني”، التي أطلقها الاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط بهدف فرض حظر على تدفق الأسلحة إلى ليبيا.

وعبّر السراج، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيطالي لويدجي دي مايو، عن رفضه أن تقتصر العملية على مراقبة البحر، مؤكداً ضرورة أن تكون العملية متكاملة براً وجواً وبحراً، مشيرا إلى أنه تم إرسال مذكرة بالخصوص إلى الاتحاد الأوروبي.

ووفق مكتب السراج الإعلامي، فقد تناول الطرفان خلال الاتصال، مستجدات الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين، والجهود المبذولة في كلا البلدين لمواجهة جائحة كورونا.

ولفت المكتب في بيان إلى أن السراج ومايو اتفقا على التعاون وتنسيق الجهود المبذولة في البلدين لمنع تفشي وباء كورونا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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