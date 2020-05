بعثة الاتحاد الأوروبي تدعم مشروع تعافي ليبيا بـ18 مليون يورو

أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، اليوم الأربعاء، عن

تقديم 18 مليون يورو، لدعم مرحلة جديدة في مشروع تعافي ليبيا التابع لبرنامج الأمم

المتحدة الإنمائي، والذي يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان الأكثر احتياجًا في

البلديات الأكثر تأثراً بالنزاع، وأيضًا بالتحديات الجديدة التي فرضتها انتشار

فيروس كورونا،

وأوضحت بعثة الاتحاد الأوروبي في منشور لها عبر موقع

التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن هذا المشروع استطاع حتى الآن الوصول إلى أكثر من 1.7

مليون شخص في 24 بلدية في جنوب وغرب وشرق البلاد، موضحة أن سكان هذه البلديات يمكنهم

الوصول بشكل أفضل إلى خدمات الصحة والتعليم والطاقة والمياه والصرف الصحي من خلال صيانة

10 مرافق صحية و7 مدارس و5 مرافق للمياه والصرف الصحي و3 مراكز للرياضة والأنشطة الترفيهية،

ومحطة كهرباء فرعية.

