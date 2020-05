دي مايو والسراج يبحثان مستجدات الأوضاع في ليبيا وعملية “إيريني”

بحث وزير الخارجية الإيطالي لويدجي دي مايو، اليوم

الأربعاء، خلال اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز

السراج مستجدات الأوضاع في ليبيا.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

غير المعتمدة في منشور له عبر صفحته بموقع التواص الاجتماعي فيسبوك إن دي مايو جدد

دعم إيطاليا للمسار السياسي، مشيرا إلى أن الاتصال استعراض الجهود المبذولة في كلا

البلدين لمواجهة جائحة كورونا.

ولفت البيان إلى أن السراج جدد اعتراضه خلال المحادثة الهاتفية

على عملية “إيريني”، التي أطلقها الاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط بهدف

فرض حظر على تدفق الأسلحة إلى ليبيا، مطالبا بأن تكون العملية متكاملة براً وجواً وبحراً

.

