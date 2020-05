أفاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم

الأربعاء، بتوقف كافة الاتصالات الهاتفية الخاصة بشبكتي “المدار الجديد”-

ليبيانا” في مدينة سرت مجددًا وذلك بعد أقل من 24 ساعة على عودة الإشارة التي

كانت مقطوعة بالكامل عن المدينة منذ 28 مارس.

