كورونا وإيريني محور مباحثات دي مايو والسراج

أجرى وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا برئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، تناول مستجدات الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين.

ووفقاً لمنشور عبر الصفحة الرسمية لـ “حكومة الوفاق” على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، جرى خلال الاتصال استعراض الجهود المبذولة في كلا البلدين لمواجهة جائحة كورونا، وأشاد “دي مايو” بالإجراءات والتدابير التي اتخذتها حكومة الوفاق في مواجهة تداعيات هذه الجائحة، حيق اتفق الجانبان على التعاون وتنسيق الجهود المبذولة في البلدين لمنع تفشي هذا الوباء.

وتناقش السراج مع دي مايو بخصوص عملية “إيريني”، التي أطلقها الاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط لمراقبة حظر الأسلحة إلى ليبيا، حيث جدد السراج الاعتراض على اقتصار عملية المراقبة على البحر، مؤكداً على ضرورة أن تكون العملية متكاملة براً وجواً وبحراً، مؤكداً أنه تم إرسال مذكرة بالخصوص إلى الاتحاد الأوروبي، بحسب المنشور.