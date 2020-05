سيريني: أوروبا تفتقد الرؤية الموحدة بشأن الأوضاع في ليبيا

قالت نائبة وزير الخارجية الإيطالي مارينا سيريني، إن أوروبا افتقدت الرؤية

الموحدة بشأن الأوضاع في ليبيا، ما ساهم في جعل هذا الصراع مسرحًا لحرب بالوكالة.

وأضافت سيريني، في تصريحات إعلامية أن الشرط الضروري لبدء الحوار هو وقف

إطلاق النار.

وبينت أنه خلال الأشهر الأخيرة، كانت هناك خطوة إلى الأمام بالنسبة

لأوروبا، مع مؤتمر برلين حيث تم تحديد بعض النقاط، إلا أنه ومع فيروس كورونا اعتقد

الجانبان وأنصارهما أن الوقت قد حان لزيادة مستوى الأعمال العدائية، مشددة على أنه

لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية.

