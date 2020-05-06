مستشار أردوغان: حفتر وقواته لصوص.. ودخلنا ليبيا بدعوة من شعبها لطرد الغزاة

زعم ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الوجود التركي في ليبيا الآن تم بدعوة من الشعب الليبي، وأن هدفه الأساسي هو ترْكُ ليبيا للشعب الليبي وحده، وترسيخ وحدة البلاد واستقلالها، متناسيا آلاف المرتزقة الأجانب الذين جلبهم لقتال الليبيين وجيشهم في ليبيا.

وواصل «أقطاي» زعمه، في مقال نشؤه موقع «الجزيرة» القطري الداعم لتنظيم الإخوان والجماعات المتطرفة، إن الانقلابيُّ خليفة حفتر (قائد الجيش الليبي) حاول انتهازَ فرصة انشغال تركيا بمكافحة فيروس كورونا للانقضاض على طرابلس والاستيلاء عليها.

وادعى أن هذه القوى (الجيش الوطني) مثل اللص الانتهازي، وقد ظنّت أن ليبيا في هذه اللحظة غيرُ قادرة على الدفاع عن نفسها، وغير مراقَبة، ولا أحدَ سيقف معها وأنّ تركيا مشغولة بنفسها بسبب جائحة كورونا، لكن حساباتهم هذه كلّفتهم الكثير من الأموال.

وأضاف بزعمه: «لو أنّ الشعب الليبي لم يعقد من تلقاء نفسه اتفاقية دفاعية مع تركيا لما كانت تركيا استطاعت إحباط مخططات الانقلابيين اللصوص، وتركيا لا تفرّط في هذه الثقة التي منحتها إياها الحكومة الليبية المعترف بها دوليا (حكومة السراج)».

وتابع «في الواقع إنّها جريمة حرب وفقا لمعايير الأمم المتحدة؛ إنّ محاولة سلب شعبٍ ما إرادتَه وأرضه وسلطته بقوّة السلاح -عبر استغلال ضعف قوته وعدم كفاية أسلحته- ليست سوى أفعال قُطّاع طُّرق».

وقال «أصبح حفتر الآن هو الطرف الهارب وأن الأحداث الأخيرة تسبّبت في ذُعر له ولداعميه، والغريب أنّه حتى في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك أعلن حفتر -الذي يقصف أهدافا مدنيّة ويقتل المدنيين- أنّ الشعب الليبي أَذِنَ له بأن يكون حاكما لكلّ ليبيا.

واختتم مقاله زاعما بالقول «لعل يتم تحرير الشعب الليبي من الانقلابيين المتآمرين مع اللصوص الذين يحاولون غزو بلادهم وسرقة مواردها، ولا يعدونهم بأي مستقبل أو أيّ خير. أما بالنسبة لتركيا؛ فإنّها ستقف دائما في صالح الشعب الليبي، ولن تكون طرفًا في أيّ اتفاق ضد مصالحه».

ومن جانب آخر، أكد المرصد السوري أنه في إطار متابعته لعملية نقل المرتزقة إلى ليبيا من قبل تركيا، رصد ارتفاع أعدادهم إلى نحو 11 ألف بينهم 261 قتلوا في المعارك.

وقال المرصد في تقرير له: “تواصل تركيا عملية نقل المرتزقة إلى ليبيا للقتال إلى جانب «حكومة السراج»” ضد الجيش الليبي، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان وصول دفعات جديدة تضم المئات من المقاتلين السوريين إلى ليبيا عبر تركيا”.

ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري فإن تعداد المجندين الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، بلغ نحو 7850 “مرتزق” بينهم مجموعة غير سورية، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 3000 مجند.

وأضاف “في حين أن هناك المئات من المقاتلين يتحضرون للانتقال من سورية إلى تركيا، حيث تستمر عملية تسجيل قوائم أسماء جديدة من قبل فصائل «الجيش الحر» بأمر من الاستخبارات التركية، فيما تشهد العملية رفض لبعض الفصائل وسط ضغوطات كبيرة تمارس عليها من إيقاف الدعم عنها وتهديدها بغية إرسال دفعات جديدة من مقاتليها إلى ليبيا”.

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مزيداً من الخسائر البشرية في صفوف المقاتلين السوريين خلال العمليات العسكرية في ليبيا، حيث وصلت 12 جثة على الأقل إلى مناطق سيطرة الأتراك والفصائل بريف حلب الشمالي، ممن قتلوا مؤخراً في معارك ليبيا.

وبذلك، بلغت حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا 261 مقاتل، والقتلى من فصائل “لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه”، ووفقاً لمصادر المرصد فإن القتلى قتلوا خلال الاشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس ومحور مشروع الهضبة، بالإضافة لمعارك مصراتة ومناطق أخرى في ليبيا.

وعلى صعيد متصل، أكدت الصحفية الأمريكية ليندسي سنيل على «تويتر» أن مصادر الجيش السوري الحر المدعوم من تركيا تقول إن 2000 مقاتل، معظمهم من فصيل سليمان شاه وفرقة الحمزات والجبهة الشامية، عبروا إلى مقاطعة هاتاي في تركيا، وسيتم نقلهم إلى ليبيا في مجموعات خلال الأسبوع المقبل، ليكونوا بمثابة تعزيزات للعمليات العسكرية في قاعدة الوطية، مضيفة “ربما هذا سيكون أكبر انتشار منفرد للمرتزقة السوريين”.