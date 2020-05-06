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المسماري: طرابلس سترجع إلى حضن الوطن قريبا جدا، وأقول للشعب الليبي انتظروا مفاجآت سارة

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري: طرابلس سترجع إلى حضن الوطن قريبا جدا، وأقول للشعب الليبي انتظروا مفاجآت سارة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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