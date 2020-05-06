قتلى وجرحى بقصف طال منطقة أبوسليم (صور)

أعلن المجلس البلدي أبو سليم، مساء الأربعاء، مقتل 6 مدنيين وإصابة العشرات، جراء قصف عشوائي طال الأحياء السكنية في المنطقة.

وقال المجلس بصفحته في “فيسبوك”، إن القصف أسفر عن دمار في الممتلكات الخاصة والعامة من منازل وسيارات، كما تناثرت الشظايا على مواطنين كانوا يراجعون مستشفى الحوادث ابوسليم لتلقي الإسعافات بعد تعرضهم لإصابات بين البسيطة والحرجة.

وأشار المجلس البلدي إلى أن الأطقم الطبية تواصل عملها في إنقاذ الجرحى ونقلهم إلى المستشفيات.

ونشر المجلس البلدي صورا تُظهر احتراق عدة سيارات جراء القصف، إضافة إلى أضرار مادية طالت بعض المباني السكنية.

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