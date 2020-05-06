الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري: أمس الثلاثاء كان يوما عسكريا تكتيكيا بامتياز للقوات المسلحة، ومدمرا مزلزلا على رؤوس الخوارج التكفيريين وعلى رأسهم أردوغان
خليكم من كلام القياده العامه فبالنسبه للطائران الذي قصف مصراته هذه الليله انا عندي الاخبار الأكيده حيث قام طائران تشادي بقصف الكليه الجويه مصراته حيث اقلع من انجاميا وتزود بالوقود في الجو وحياة غلاوة محمد قنونو ورأس المجعي ان هذا الكلام صحيح مئه في المئه وانكاني كذبت عليكم اجعني نترزأ فيهم الأثنين ومعاهم نتيايهو
عن انا كنت متوقع قنونو ان يكذب في احدي المرات ويقول تشاد تزود في حفتر بقطع غيار طائرات ليتمكن من الاستمرار في المعركه مع علم ااجميع ان تشاد بلد فقير ولا يملك سلاح جو
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