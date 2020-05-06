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المسماري : نجحنا في قتل وأسر العشرات من قوات الوفاق قرب قاعدة الوطية

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أكد المتحدث باسم الجيش أحمد المسماري اليوم الأربعاء أن الجيش تمكن من قتل وأسر العشرات من قوات الوفاق قرب قاعدة الوطية وتدمير آليات لهم .

وقال المتحدث باسم الجيش أحمد المسماري في مؤتمر صحفي من بنغازي، إن السيطرة على طرابلس وعودتها إلى حضن الوطن ستكون قريبا جدا، وذلك بحسب تعبيره.

وتوعد المتحدث باسم الجيش أحمد المسماري بحدوث مفاجآت خلال الأيام المقبلة تفشل ما وصفه بمشروع تقسيم ليبيا.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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