المسماري: السيطرة على طرابلس ستكون قريبا جدا

قال المتحدث باسم الجيش أحمد المسماري اليوم الأربعاء إن السيطرة على طرابلس وعودتها إلى حضن الوطن ستكون قريبا جدا، وذلك بحسب تعبيره.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
لا شيء قريب, سقط محورا صبراتة وغريان, والوطية خارج الخدمة تقريبا (أختفى طيران الكرامة في طرابلس تماما) وترهونة تحت الضغط لو أنها صدت الهجوم مبدئيا. في حين معيتيقة حتى الطيران المدني فيه يعمل ويجلب مرتزقة سورية وضباط أتراك.
في جهة سرت, معركة بوقرين الأخيرة كانت ثقيلة للطرفين، ولكن المهزوم فيها آئتلاف الكرامة,
وهذا يعني ببساطة بعد ثلاثة اشهر من القتال أنهم لا يستطيعون التقدم لمصراتة نهائيا.
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