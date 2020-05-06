تسجيل حالة جديدة بفيروس كورونا الأربعاء

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وقال المركز في بيانه اليوم رقم 59 إن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز استلم الأربعاء 254 عينة، وعقب الفحص المختبري تبين أن نتائج تحليل 253 منها جاءت سالبة، ونتيجة عينة واحدة جاءت موجبة، ليصبح بذلك إجمالي الحالات 64، وعدد المتعافين 24، أما عدد الوفيات فهو 3.

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