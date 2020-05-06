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قنونو: هذا سبب الانفجارات في الكلية الجوية مصراتة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قال الناطق باسم قوات الوفاق محمد قنونو، إن الانفجارات التي وقعت، مساء اليوم الأربعاء، في الكلية الجوية مصراته، حدثت نتيجة اشتعال النيران بشكل عرضي بالقرب من بقايا ألغام وقذائف كانت قد جمعت لغرض إتلافها. 

وأضاف قنونو، في بيان نشرته الصفحة الرسمية لـ “عملية بركان الغضب” على موقع التواصل الاجتماعي”فيس بوك”، أن عناصر الأمن والسلامة بالكلية الجوية مصراتة تعاملت مع الانفجارات وتمكنت من الحد من انتشار النيران ومحاصرتها في ساعاتها الأولى، داعيا إلى عدم الهلع، مؤكداً وقوع إصابات بشرية جراء الانفجارات، وفق قوله.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • ديك الكناسه متعودين انشوفوه في وسط الكباسه ولكن هذه الليله جدا متضايق يريد نفاسه لو أن الكذب يفطر في رمضان معناها قنونو ماعنده ولا يوم صيام كذاب

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  • انتهي الدرس ياقنونو……….دور وين تهرب توا…مصيرك مصير اي عميل…انتهت اللعبة منذ اليوم باذن الله

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    • What did happen to the Tea Kettle and the chicken?
      The dumb Misratees have kept landmines in the open; wow!! or you were making Tea using the landmines— Meskeeeeen Waledha

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