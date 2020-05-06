قنونو: هذا سبب الانفجارات في الكلية الجوية مصراتة

قال الناطق باسم قوات الوفاق محمد قنونو، إن الانفجارات التي وقعت، مساء اليوم الأربعاء، في الكلية الجوية مصراته، حدثت نتيجة اشتعال النيران بشكل عرضي بالقرب من بقايا ألغام وقذائف كانت قد جمعت لغرض إتلافها.

وأضاف قنونو، في بيان نشرته الصفحة الرسمية لـ “عملية بركان الغضب” على موقع التواصل الاجتماعي”فيس بوك”، أن عناصر الأمن والسلامة بالكلية الجوية مصراتة تعاملت مع الانفجارات وتمكنت من الحد من انتشار النيران ومحاصرتها في ساعاتها الأولى، داعيا إلى عدم الهلع، مؤكداً وقوع إصابات بشرية جراء الانفجارات، وفق قوله.