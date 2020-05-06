المسماري لـ”أردوغان”: انتظروا المفاجأت السارة التي ستحرم العدو من تقسيم ليبيا ونهب خيراتها

قال اللواء أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم الجيش الوطنى الليبي، إن القوات المسلحة خاضت معركة تاريخية في قاعدة عقبة بن نافع، قتلت خلالها عشرات التكفيريين من اتباع أردوغان ومن الخوارج ودمر العشرات من الأليات والمدرعات واسترداد العديد من السيارات المسلحة.

وأضاف المساري، فى مؤتمر صحفى منذ قليل، أمس كان يوما عسكريا تكتيكيا وزلازالا على رؤوس الخوارج وأردوغان، فتم قتل العشرات وآليات وتدمير مدرعات واسترداد سيارات مسلحة والقبض على الكثير من التكفيريين .

وتابع، لقد أثبتت قواتنا المسلحة تطبيق العلوم العسكرية على الأرض، مضيفا، طرابلس سترجع قريبا جداً لحضن الوطن بفعل ابنائها الوطنين وأدعوكم إلى انتظار المفاجأت السارة التي ستحرم العدو من تقسيم ليبيا ونهب خيراتها، مضيفا، استهدافات الليلية هي جزء من أخبارنا السارة لأردوغان والإخوان.