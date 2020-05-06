بلدية مصراتة تحتج على دخول قادمين من تركيا دون حجر والقنصلية التركية ترد : أدخلهم المشري

ليبيا – أفادت لجنة مكافحة كورونا مصراتة في خطاب موجه لخارجية الوفاق بأن هناك 9 مواطنين بإحدى الرحلات العائدة من إسطنبول قد ركبوا الطائرة بدون إجراءات إختبار PCR ، مبينةً بأنه قد تم التعامل معهم بأخذ مسحة الاجراء الاختبار للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا وأنه قد تم تسليمهم لذويهم للعودة إلى بلديتهم مع التحفظ على جوازات سفرهم.

لجنة مكافحة كورونا مصراتة أكدت على أن ما حدث يعد مخالفا للإجراءات المتبعة والمتفق عليها بخصوص عودة العالقين ، مضيفةً بأن ما حصل يعد استهتار بصحة وسلامة المواطنين.

وحملت اللجنة خارجية الوفاق وشركات الطيران والقنصلية الليبية في إسطنبول المسؤولية كاملة إزاء حدوث أي تفشي للفيروس ، مؤكدةً على أن البلدية ستوقف رحلات عودة العالقين في حال استمرت هذه التجاوزات.

ومن جانبها ردت القنصلية الليبية في إسطنبول على واقعة المواطنين الـ9 ، مبينةً بأن عودة هؤلاء المواطنين تم بعد إتصال من قبل رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري مع رئيس لجنة متابعة عودة الليبيين العالقين بالخارج بشأن السماح لمن وصفتهم بـ”أسرة شهيد” المكونة من والدته وأفراد اسرته لحضور مراسم دفن “الشهيد” والذي تأكدت المرصد بأن هؤلاء المواطنين هم عائلة فراس السلوقي الملقب بـ”الوحشي” من مدينة الزاوية .

وأكدت القنصلية على أن المشري طلب السماح لهذه العائلة بالصعود إلى الطائرة من مطار إسطنبول على أن يتم اتخاذ الإجراءات الصحية بمطار مصراتة ، مبينةً بأن ما حصل في الرحلة المذكورة استثناء جاء بناء على طلب جهات عليا مسؤولة في الدولة ضمنت أن يتم استقبال الأشخاص المذكورين واتخاذ الاحتياط وإبلاغ الجهات الصحية والمعنية بمتابعة حالتهم.

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