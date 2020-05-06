خضري: مركز سبها وفر فنيي مختبرات للعمل على الجهاز

أوضح مدير إدارة الخدمات الصحية بالحكومة الليبية في سبها عبد الجليل خضري لقناة ليبيا، إن الجهاز وصل بعد جهد وتنسيق خاضه مركز سبها الطبي، مبينا أن المركز وفر فنيي مختبرات وأخصائيين للعمل على الجهاز بشكل مباشر.

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