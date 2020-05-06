هيئة المواصلات: رحلات العالقين في الخارج ستتوالى تباعا

أعلنت الهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة الليبية أن رحلات العودة بالمواطنين العالقين خارج البلاد ستتوالى تباعا بعد اتخاذ الإجراءات المطلوبة والتنسيق مع اللجنة المشكلة بالخصوص.

وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة جاءت بعد عدة اجتماعات أجراها رئيس مجلس الوزراء مع رئيس الهيئة العامة للمواصلات، للتعجيل بعودة العالقين خارج البلاد بمختلف الدول، مع أخذ التدابير الوقائية اللازمة والحجر الصحي للتأكد من خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا.

يشار إلى أن مطار بنينا الدولي استقبل اليوم رحلة قادمة من المملكة الأردنية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة فور وصولها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا