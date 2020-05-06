«السراج» لـ«دي مايو»: أجدد رفضي لعملية «إيريني»

جدد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، الأربعاء، الاعتراض على عملية “إيريني”، التي أطلقها الاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط بهدف فرض حظر على تدفق الأسلحة إلى ليبيا.

وأبلغ السراج، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، رفضه مجدد أن تقتصر العملية على مراقبة البحر، مع رغبته في أن تكون العملية متكاملة براً وجواً وبحراً، مشيرا إلى أنه تم إرسال مذكرة بالخصوص إلى الاتحاد الأوروبي.

ووفق مكتب السراج الإعلامي، فقد تناول الطرفان خلال الاتصال، مستجدات الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين، والجهود المبذولة في كلا البلدين لمواجهة جائحة كورونا.

ولفت المكتب في بيان إلى أن السراج ومايو اتفقا على التعاون وتنسيق الجهود المبذولة في البلدين لمنع تفشي وباء كورونا.

والشهر الماضي قال السراج في رسالة لمجلس الأمن أنه لم يجر التشاور مع حكومة الوفاق بشأن العملية العسكرية كما تنص قرارات مجلس الأمن، كما راسل مجلس البرلمان الأوروبي بمضمون مشابه جاء فيه “نبلغكم باعتراض حكومة الوفاق على خطة الاتحاد الأوروبي بشأن مراقبة حظر توريد الأسلحة”.

وأبلغ رئيس المجلس الرئاسي البرلمان الأوروبي تأسفه جراء تلك الخطوة قائلا “كنا نتوقع من دول الجوار الأوروبي أن تطبق قرار مجلس الأمن رقم 1970 (2011) بشأن حظر توريد إلى ليبيا”.

وأبلغ السراج البرلمان الأوروبي باستياءه الشديد من انتقاء المجلس الأوروبي لقرار مجلس الأمن رقم 2292 (2016)، وتغافله عن بقية القرارات بشأن مراقبة الحدود البرية والجوية التي تمثل مصدرا رئيسيا لدعم قوات حفتر المعتدية، وفق قوله.

هذا وألمح الأربعاء الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بفشل عملية “إيريني” العسكرية المتعلقة بمراقبة حظر تسليح ليبيا، قائلا نها لا تمتلك حتى الآن الوسائل الكافية للبدء بعملها، رغم إطلاقها رسميا مطلع الشهر الجاري.

وجاءت تصريحات بوريل في مقال بقلمه نشره اليوم موقع (بروكسل 2) الإخباري، أكد فيه أن على كل من يريدون السلام في ليبيا أن يدعموا عملية إيريني الأوروبية، وفق كلامه.

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن إطلاق عملية إيريني مطلع إبريل الجاري لمراقبة حظر السلاح إلى ليبيا وتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين، إلا أن اقتصار المراقبة على البحر فقط، أثار حفيظة حكومة الوفاق كونها أغفلت مراقبة الحدود الشرقية والجوية مصدر تسليح حفتر.