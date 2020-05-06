المسماري يعلن إطلاق عملية عسكرية باسم “طيور أبابيل”

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أعلن الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إطلاق عملية عسكرية تحت مسمى “طيور أبابيل”.

وكتب المسماري، على حسابه الشخصي في فيسبوك، عقب الانتهاء من مؤتمر صحفي مقتضب مساء اليوم الأربعاء، “الآن عملية طيور أبابيل”.

يأتي ذلك بعد أن قال المسماري، في مؤتمر صحفي، إن على الشعب الليبي الاستعداد للفرح والمفاجآت مشيرًا إلى أن العاصمة طرابلس سترجع قريبا إلى حضن الوطن بفضل أبنائها الوطنيين.

وهزت انفجارات عدة في مصراتة، جراء انفجارات ضخمة في الكلية العسكرية الجوية بالمدينة.

وبينما ذكرت بعض المصادر، أن القوات الجوية بالجيش الوطني وجهت عدة ضربات جوية استهدفت مخازن ذخيرة وأسلحة في الكلية الجوية بمصراتة، وصل عددها لـ 18 ضربة جوية نفى الناطق باسم قوات الوفاق محمد قنونو، إن الانفجارات التي وقعت، نتيجة اشتعال النيران بشكل عرضي بالقرب من بقايا ألغام وقذائف كانت قد جمعت لغرض إتلافها.

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