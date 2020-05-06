مؤكداً قرب السيطرة على طرابلس.. المسماري يعلق على “هجوم الوطية” ويبشر بـ”أخبار سارة”

علق المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري في مؤتمر صحفي اليوم من مدينة بنغازي على هجوم قوات الوفاق على قاعدة الوطية”، مؤكداص نجاح القوات المسلحة في التصدي لهذا الهجوم، مبشرا الشعب الليبي بأخبار سارة قريبا.

وقال المسماري خلال المؤتمر الصحفي، مساء الاربعاء، إن قوات الوفاق منذ شهرين تقوم بحملات إعلامية وهمية، وتبث أخبار حول استهداف قاعدة الوطية، واليوم كبدناها خسائر فادحة خلال مهاجتها للقاعدة.

وأضاف، أن الجيش أفشل هجوم قوات الوفاق على قاعدة الوطية، وخلف الهجوم مقتل العشرات من عناصرهم، وتدمير مدرعات، واسترد عدد من السيارات المسلحة، وأسر عدد من المسلحين، كاشفاً عن مقتل 8 عناصر من قوات الجيش الوطني جراء الهجوم.

وأكد المتحدث باسم الجيش الوطني، أن القوات المسلحة تتصدي لكل محاولات أردوغان بتقسيم البلاد، والاستحواذ على ثروات ليبيا، وقد أفشلنا مخطط تركي بتقسيم ليبيا، والسيطرة على مقدرات البلاد”.

وشدد المسماري على أن طرابلس ستعود قريبا إلى حضن الوطن، والجيش سوف يزف للشعب أخباراً سارة خلال الساعات المقبلة.

وتعد قاعدة الوطية الجوية، أكبر بنية تحتية عسكرية، وتستطيع استيعاب، وإيواء 7 آلاف عسكري، وتم بناؤها على أساس التحصينات المحيطة بها “التضاريس الجغرافية” وتخضع لسيطرة الجيش الوطني منذ عام 2014.

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